Погода продовжує дивувати: у деяких областях випав сніг

У неділю, 27 квітня, погода здивувала українців неочікуваними снігопадами. Так, засніжило у двох областях України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Цікаво Чи буде ще сніг і заморозки, коли потепліє та яка буде погода у травні: інтерв'ю синоптикині

В Україні неочікувано засніжило

У Сумах та Харкові у неділю, 27 квітня, пішов сніг з дощем. Так, у Харкові вдень пішов сніг з дощем. Зокрема, опади помітили у Шевченківському районі міста.

Сніг у Харкові: дивіться відео

Сніг у Харкові: дивіться відео

Засніжило у Харкові: дивіться відео

Також випав сніг у Сумах. Втім, він не утворює снігового покрову на землі, адже температура плюсова.

Сніг у Сумах: дивіться відео

Як в коментарі Суспільному розповіла синоптикиня регіонального гідрометеоцентру Марина Лисицька, така погода для квітня є нетиповою. Так, після періоду аномального тепла, яке панувало над Україною, відбулося вторгнення арктичних холодних повітряних мас.

Сьогодні погоду визначає тилова частина циклону і вторинні холодні фронти. Холодне повітря обумовлює саме випадення снігу з дощем,

– пояснила синоптикиня.

Разом з тим, вона зауважила, що різке похолодання було очікуваним. Лисицька також додала, що до 29 квітня включно в Україні можливі заморозки.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що ніч проти 28 квітня буде найхолоднішою. За її прогнозами, на поверхні ґрунту можуть бути заморозки до -5 градусів.