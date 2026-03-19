Вершини замело снігом: у Карпати повернулась зима з морозом -8

У Карпатах знову запанувала зима з непростими погодними умовами. Гори вкрилися снігом, а погода може становити небезпеку для мандрівників.

Про це повідомили в ДСНС.

Дивіться також Місцями нічний мороз та дощ із мокрим снігом: прогноз погоди на 19 березня

Що відомо про сніг на Закарпатті?

Станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван хмарно, продовжується снігопад та видимість значно обмежена.

За даними ДСНС, південно-східний вітер на вершині сягає 12 метрів за секунду, а температура повітря опустилась до -8 градусів.

Рятувальники закликають туристів утриматись від походів у високогір'я через складні погодні умови та підвищену небезпеку.

Що відомо про погоду в Україні найближчим часом?