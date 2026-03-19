У Карпатах випав сніг і вдарив мороз посеред березня: яку погоду чекати далі
- У найближчі 5 днів різких змін погоди в горах не очікується, можливий невеликий мокрий сніг.
- З понеділка прогнозується підвищення температури повітря, але без значних опадів.
У гірських районах у четвер, 19 березня, випав сніг, що є звичним явищем для березня. Але посилення подібного явища в Україні не передбачають.
Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології у коментарі 24 Каналу.
Чи буде погіршення погоди?
За даними синоптиків, різких змін погодних умов у найближчі 5 днів не буде. Фахівці пояснили, що після двотижневого періоду сонячної та теплої погоди, яка була з пов'язана з антициклоном, її характер змінився на циклонічним.
І те, що сніг випав, не є аномалією для нас, ми це передбачали. Тобто надалі ще може бути таке, навіть до початку квітня. За кліматологією, сніговий покрив сходить у середині квітня,
– пояснили у пресслужбі.
Температура повітря в області у найближчі 5 діб становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у нічні години, вдень показники коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат буде прохолодніше.
Там стовпчики термометрів покажуть від 0 до 5 градусів морозу вночі та від 1 до 6 градусів тепла у денний час. Опади очікується у вигляді незначного дощу, водночас у гірських районах місцями можливий невеликий мокрий сніг.
За словами фахівців, вже з понеділка, згідно з попередніми даними, очікується незначне підвищення температурних показників та фактично припинення опадів, проте температур до 20 градусів тепла не буде.
Як зміниться погода з початком нового тижня?
З понеділка температура повітря у нічні та денні години підвищиться. Попередньо, уночі будуть коливання в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень у регіоні пригріє до 15 градусів тепла.
У високогір'ї Карпат протягом дня очікується від 2 до 7 градусів тепла. У гідрометцентрі наголосили, що найближчим часом повторних випадків з такими обсягами снігу, як це сталося вночі 19 березня, не буде.
Зазначили, що подекуди ще можливі опади у вигляді незначного мокрого снігу, проте "катастрофічної ситуації не буде".
Що цьому передувало?
Раніше повідомляли, що Буковель накрила раптова заметіль. Подібна погода перетворила курорт на засніжену казку та створила ідеальні умови для катання на лижах, чим скористалися відвідувачі курорту.
До цього у ДСНС повідомили про хмарну погоду на горі Піп Іван, яка супроводжувалася снігопадом та обмеженою видимістю. Зазначали, що там температура повітря знизилася до 8 градусів морозу.