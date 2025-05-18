На горі Піп Іван знову снігові замети й мороз: дивовижне фото засніженої вершини у травні

У Карпатах на горі Піп Іван знову утворюються снігові замети. Температура повітря вранці 18 травня сягає -2 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

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Сніг у горах

Станом на 09:00 18 травня на горі Піп Іван хмарно, сніг формує замети. Рятувальники зауважили, що видимість обмежена до 70 метрів.

Вітер західний 5 метрів на секунду. Температура повітря сягає лише -2 градусів.

Піп Іван у снігу / Фото ДСНС Франківщини

До речі, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 18 травня у східних і північно-східних областях, вдень і в Карпатському регіоні, удень 19 травня на Лівобережжі й у південно-західній частині, 20 травня у південній частині, східних і центральних областях помірні дощі. На решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози, у Карпатах з мокрим снігом.

Також удень 18 травня в Карпатах, 19 травня у південній та східній частині, впродовж доби 20 травня на Півдні, Сході, вдень і в центральних областях місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію метеоспостережень в Україні фіксували у травні, сягає 0 – -6 градусів, подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів. На узбережжі морів +1 – +3 градуси.