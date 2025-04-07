Київ засипало снігом: у мережі публікують кадри незвичної для весни погоди

У Києві 7 квітня вже другий день випадає сніг. У мережі публікують кадри зі снігопадом, який вкривав асфальт і гілля дерев.

Через це у місті була обмежена видимість для пішоходів та водіїв. Що відбувалося з погодою у Києві 7 квітня, наскільки великим був снігопад – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Яким був сніг у Києві 7 квітня

Сніг пішов у Києві після 12:00 7 квітня. Опади могли бачити жителі різних районів міста, однак сніжило переважно на правому березі.

У Києві йшов сніг: дивіться відео

Місцями в столиці небо затягнуло хмарами й випав невеликий сніг. Зрештою він майже швидко розтанув через плюсову температуру у місті.

Сніг у Києві 7 квітня / Фото 24 Каналу та "РБК-Україна"

Очевидці стверджують, що за відчуттями на вулиці -7 градусів, хоча термометр показує 0 – +1 градуси. Тож, виходячи на двір, краще одягнутися тепліше та взяти із собою шапку та шарф.

У столиці України у квітні випав сніг: дивіться відео

Засипало також і дороги у столиці. Водіям слід бути обережнішими, адже на дорогах можлива ожеледиця.

У Києві засипало дороги снігом: дивіться відео

До слова, раніше синоптики Укргідрометцентру попереджали жителів Києва та області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Вночі 7 – 11 квітня по місту очікуються заморозки в повітрі з температурою 0 – 2 градуси, через що у столиці оголосили І рівень небезпечності.