Сніг у квітні до 15 сантиметрів: Україну накриє негода із заморозками

Після теплої весняної погоди до України знову прийде похолодання. Найближчими днями квітня синоптики прогнозують сніг.

Також будуть заморозки та сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли у квітні буде сніг

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 6 – 10 квітня.

6 – 7 квітня у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині очікуються помірні, а місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу.

Можливе тимчасове утворення снігового покриву висотою 3 – 15 сантиметрів, а на дорогах – ожеледиця.

Окрім того, у західних областях буде сильний вітер – до 15 – 20 метрів за секунду.

Очікується, зниження нічної температури до заморозків 0 – 6 градусів нижче нуля, в Карпатах – до 10.

А уже 8 – 10 квітня холодна погода з нічними заморозками охопить більшу частину території України.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах,

– попереджають синоптики.

У ДСНС також закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах та подбати про свою безпеку та тепло.