Після +18 у Львів повернулася зима: місто засипає снігом – казкові кадри

Несподівано Львів вранці 15 березня опинився під сніговим покривом. Попри те, що на календарі вже весна, погода вирішила нагадати про зиму.

Сніг швидко покрив дороги та тротуари, надаючи місту чарівного вигляду. 24 Канал зібрав фото та відео казкової атмосфери у Львові та області.

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Львів знову занурився у зимову атмосферу

Вранці 15 березня Львів несподівано засипало снігом. Після декількох днів потепління, коли температура повітря сягала +18 градусів, снігопад став справжнім сюрпризом для мешканців та гостей міста. Снігопад створив чарівну зимову атмосферу на вулицях Львова.

Львів засипало снігом: дивіться відео

Особливо мило виглядали домашні котики, які, схоже, не злякалися негоди. На фото можна побачити пухнастих улюбленців, які вирушають у короткі прогулянки по снігу.

Котик насолоджуються весняним снігом у Львові / Фото, надане 24 Каналу

Не менш радісними виглядають пухнастики, які із загадковою цікавістю досліджують сніг на своїх подвір'ях.

Котики досліджують сніг / Фото Івана Слотила

Зауважимо, що снігопад не обмежився лише Львовом. Область також засипало снігом. В деяких населених пунктах сніговий покрив виглядав дуже казково, чим нагадував справжню зиму, попри те, що минула вже половина березня.

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До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що 15 – 16 березня активні атмосферні фронти зумовлять дощі та сніг у західних і північних регіонах. Вона зазначила, що потепління в Україну повернуться після 20 березня.