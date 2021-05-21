На порозі літа в Карпатах – мороз та сніг: фото гір

Попри те, що календарна весна добігає до свого завершення, в українських Карпатах ще триває зима. Вранці 21 травня на горі Піп Іван лежить сніг, а температура повітря опустилася до -1 градуса.

Зимова погода не спішить залишати Карпати, періодично притрушуючи гори снігом.

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Погода у Карпатах

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 07:00 21 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями.

Температура повітря сягає позначки у -1 градус, на горі лежить сніг. Вітер там дує північний та північно-західний, розганяється до 5 – 6 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Україні