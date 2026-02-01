Сніговий шторм знову вирує у США: скасовано тисячі авіарейсів, обвалюються дахи

Після снігової бурі в США з 31 січня набирає обертів нова негода. Через неї вже скасували понад 2 тисячі авіарейсів.

Внаслідок снігопадів та сильнлого вітеру у низці штатів оголосили штормове попередження. Про це повідомили в ABS News.

Які наслідки негоди в США?

За даними видання, від схожої негоди минулого тижня в США загинули понад 100 людей. Вже 31 січня ще один зимовий шторм накрив Сполучені Штати. Зазначається, що наслідки відчули десятки мільйонів американців.

Буря швидко посилилась біля узбережжя Кароліни в Атлантичному океані та принесла сильний вітер, а також снігопад. Днем раніше його зафіксували у частинах штатів Теннессі, Кароліни і Південній Вірджинії. Подекуди випало до 8 сантиметрів снігу.

Штормове попередження оголосили у містах Атланта, Ноксвілл, Норфолк і Вірджинія-Біч, а також у Північній та Південній Кароліні. Через негоду аеропорти скасували понад 2 тисячі рейсів.

У частинах деяких штатів синоптики прогнозують до 15 сантиметрів снігу, а рекордні мінусові температури можуть дістатись Маямі. Стихія мала почати стихати вранці 1 лютого.

