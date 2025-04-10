Зима посеред весни: казкові кадри весняного снігу, яким припорошує в різних регіонах України

Попри те, що надворі календарна весна, в низці областей 10 квітня землю прикриває сніг. Так, зима несподівано повертається серед квітня.

В мережі жителі регіонів діляться фотографіями весняного снігу. Що відбувається з погодою у різних куточках України 10 квітня, наскільки сильним був сніг – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Сніг в Україні 10 квітня

Ранок 10 квітня кияни зустріли разом із квітневим снігом. Також в столиці небо затягнуло хмарами. Тож водіям слід бути обережнішими.

Сніг у Києві: дивіться відео

В мережі жителі столиці відразу почали публікували"сніжні" фото та відео.

Хоча опади не є дуже інтенсивними і відносно швидко тануть, але тонкий білий покрив снігу встиг припорошити рослини, які вже прокинулися після зими.



Сніг у Києві 10 квітня / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Тож, доволі нетипово для середини весни, що сніг прикриває дерева, які вже цвітуть.

В столиці випав сніг: дивіться відео

Також сніг випав і на Прикарпатті. Особливо контрастно виглядає сніг на тлі зеленої трави, що саме проростає. Це створює майже казковий пейзаж.



Сніг на Прикарпатті 10 квітня / Фото Вероніки Гавриленко, 24 Канал

Очевидці зазначають, що ввечері 9 квітня було тепліше, тож сніг розтанув. Однак вночі та під ранок 10 квітня сніг знову покрив землю. Від ранку температура повітря тримається з позначкою мінус. Так, там фіксується близько 2 градусів морозу. Ближче до обіду в регіоні знову почав падати сніг.

На Прикарпатті припорошує снігом: дивіться відео

Зазначимо, що поліція Івано-Франківщини попереджає водіїв про погіршення погодних умов. Вказується, що на території області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах можлива ожеледиця.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик аварійних ситуацій. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути особливо уважними та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, у Києві сніг падав і 7 квітня. Тоді він також вкривав асфальт і гілля дерев. Однак він доволі швидко розтанув через плюсову температуру у місті.