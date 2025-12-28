Зима на дорогах України: яка ситуація у регіонах і що радять українцям у негоду
- Снігопади та хуртовини 28 грудня у різних регіонах України ускладнили рух на дорогах, дорожні служби працюють у посиленому режимі.
- У Києві, Київщині, Прикарпатті, Дніпропетровщині та Донеччині активно прибирають сніг.
Снігопади та хуртовини 28 грудня у різних регіонах України спричинили ускладнення руху на дорогах. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, аби забезпечити проїзд та безпеку для українців.
Все про небезпеку через негоду, скільки вона триватиме в окремих регіонах та як убезпечити себе від стихії, зібрав 24 Канал.
Яка ситуація після снігопаду по регіонах?
- Київ
За даними КМДА, у столиці 28 грудня негоду ліквідують 226 одиниць спецтехніки та 109 працівників у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи. Також їх обробляють протиожеледними засобами.
Зазначається, що у парках і скверах сніг прибирає 54 одиниці техніки та 454 працівники КО "Київзеленбуд". На прибудинкових територіях працюють понад 2,5 тисячі комунальників та 44 одиниці техніки.
- Київщина
Як повідомили у Київській ОВА, в області також обробляють дороги протиожеледними сумішами та чистять їх від снігу. Загалом негоду ліквідують 176 одиниць техніки та 227 працівників. Використано 4 814 тонн піщано-соляної суміші.
Водночас місцева влада запевнила, що проїзд на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено.
- Прикарпаття
Сильний снігопад ускладнив рух транспорту на Прикарпатті. За даними Івано-Франківської ОВА, станом на 9:50, 28 грудня, без світла залишилися 15 населених пунктів, ще 26 – частково знеструмлені.
Найбільше пошкоджень у Калуській, Богородчанській, Лисецькій та Надвірнянській громадах. Також негода торкнулась Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини.
Зазначається, що на автошляхах державного значення працюють 34 одиниці спецтехніки та 44 працівники, ще 14 спецмашин і 14 людей перебувають у резерві. На дорогах місцевого значення – 35 одиниць техніки та 56 фахівців.
Дорожні служби запевняють, що проїзд автошляхами області забезпечено.
- Дніпропетровщина
На автошляхах області, за даними Дніпропетровської ОВА, працює близько 100 одиниць спецтехніки. За потреби до робіт залучать додаткову техніку. Рух трасами забезпечено.
Проте місцеві повідомляють, що в районі Малософіївки на трасі Дніпро – Кривий Ріг автівку занесло у кювет. Інформації про постраждалих немає.
- Донеччина
Негода дісталась й Донеччини. За даними очільника Донецької ОВА Філашкіна, на автошляхах області місцями ожеледиця та невеликий сніг. До робіт залучили 13 одиниць техніки та 15 працівників.
Область має достатньо протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів, щоб оперативно реагувати на погіршення погоди,
– запевнив Філашкін.
Яка погода буде найближчим часом?
Правоохоронці Києва попередили, що за прогнозами синоптиків, 28 грудня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах можлива ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Синоптики прогнозують, що температура повітря вдень буде від -3 градусів до +2 градусів.
Також синоптики Івано-Франківського обласного метеорологічного центру повідомили, що до кінця дня 28 грудня по регіону буде значний сніг (7 – 19 міліметрів за 12 год та менше). Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Як убезпечити себе від негоди?
Місцева влада та правоохоронці закликають українців бути уважними та обережними під час снігопаду. За екстреної потреби – телефонувати 102.
Поради для водіїв та пішоходів:
- знижувати швидкість,
- дотримуватися дистанції,
- бути особливо уважними поблизу перехресть і пішохідних переходів,
- за потреби – вмикати протитуманні фари.
- пішоходам – не виходити раптово на проїзну частину та переконуватися у безпеці переходу.
Як попередили в поліції Києва, сильний вітер та пориви можуть:
- ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах,
- спричинити бокове зміщення автомобіля,
- піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість,
- пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.
Рекомендації від поліції для водіїв та пішоходів за сильного вітру:
- знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів,
- збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів,
- вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості,
- уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань,
- будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки – там вітер відчутно сильніший,
- уникайте перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об'єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
- обережно рухайтесь повз будівель,
- переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов'язково переконайтеся, що водії вас помітили.