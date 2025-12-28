Зима на дорогах України: яка ситуація у регіонах і що радять українцям у негоду

Снігопади та хуртовини 28 грудня у різних регіонах України спричинили ускладнення руху на дорогах. Дорожні служби працюють у посиленому режимі, аби забезпечити проїзд та безпеку для українців.

Все про небезпеку через негоду, скільки вона триватиме в окремих регіонах та як убезпечити себе від стихії, зібрав 24 Канал.

Яка ситуація після снігопаду по регіонах?

Київ

За даними КМДА, у столиці 28 грудня негоду ліквідують 226 одиниць спецтехніки та 109 працівників у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи. Також їх обробляють протиожеледними засобами.

Зазначається, що у парках і скверах сніг прибирає 54 одиниці техніки та 454 працівники КО "Київзеленбуд". На прибудинкових територіях працюють понад 2,5 тисячі комунальників та 44 одиниці техніки.

Київщина

Як повідомили у Київській ОВА, в області також обробляють дороги протиожеледними сумішами та чистять їх від снігу. Загалом негоду ліквідують 176 одиниць техніки та 227 працівників. Використано 4 814 тонн піщано-соляної суміші.

Водночас місцева влада запевнила, що проїзд на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено.

Прикарпаття

Сильний снігопад ускладнив рух транспорту на Прикарпатті. За даними Івано-Франківської ОВА, станом на 9:50, 28 грудня, без світла залишилися 15 населених пунктів, ще 26 – частково знеструмлені.

Найбільше пошкоджень у Калуській, Богородчанській, Лисецькій та Надвірнянській громадах. Також негода торкнулась Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини.

Зазначається, що на автошляхах державного значення працюють 34 одиниці спецтехніки та 44 працівники, ще 14 спецмашин і 14 людей перебувають у резерві. На дорогах місцевого значення – 35 одиниць техніки та 56 фахівців.

Дорожні служби запевняють, що проїзд автошляхами області забезпечено.

Дніпропетровщина

На автошляхах області, за даними Дніпропетровської ОВА, працює близько 100 одиниць спецтехніки. За потреби до робіт залучать додаткову техніку. Рух трасами забезпечено.

Проте місцеві повідомляють, що в районі Малософіївки на трасі Дніпро – Кривий Ріг автівку занесло у кювет. Інформації про постраждалих немає.

Донеччина

Негода дісталась й Донеччини. За даними очільника Донецької ОВА Філашкіна, на автошляхах області місцями ожеледиця та невеликий сніг. До робіт залучили 13 одиниць техніки та 15 працівників.

Область має достатньо протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів, щоб оперативно реагувати на погіршення погоди,

– запевнив Філашкін.

Яка погода буде найближчим часом?

Правоохоронці Києва попередили, що за прогнозами синоптиків, 28 грудня в столиці очікуються сильні пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах можлива ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики прогнозують, що температура повітря вдень буде від -3 градусів до +2 градусів.

Також синоптики Івано-Франківського обласного метеорологічного центру повідомили, що до кінця дня 28 грудня по регіону буде значний сніг (7 – 19 міліметрів за 12 год та менше). Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Як убезпечити себе від негоди?

Місцева влада та правоохоронці закликають українців бути уважними та обережними під час снігопаду. За екстреної потреби – телефонувати 102.

Поради для водіїв та пішоходів:

знижувати швидкість,

дотримуватися дистанції,

бути особливо уважними поблизу перехресть і пішохідних переходів,

за потреби – вмикати протитуманні фари.

пішоходам – не виходити раптово на проїзну частину та переконуватися у безпеці переходу.

Як попередили в поліції Києва, сильний вітер та пориви можуть:

ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах,

спричинити бокове зміщення автомобіля,

піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість,

пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Рекомендації від поліції для водіїв та пішоходів за сильного вітру: