У Карпатах випав перший сніг: приголомшливі кадри гірських вершин

Понеділок, 30 вересня, в Івано-Франківській та Закарпатській областях почався з опадів. У Карпатах випав перший сніг.

Місцеві жителі вже активно публікують у мережі кадри засніжених схилів. Що відомо по перший сніг у Карпатах, передає 24 Канал.

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Сніг у Карпатах

Зранку 30 вересня місцеві жителі гірських регіонів поділися кадрами справжньої зимової казки – Українські Карпати засніжило. Це сталося вперше за цей осінній сезон. Температура на вершинах знизилася до кількох градусів нижче нуля, що сприяло снігопаду.

Працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувальному посту розповіли, що станом на 9:30 на горі Піп Іван зафіксовано туман, вітер північний 20 – 22 метрів за секунду. Температура повітря сягнула -5 градусів.

Ситуація на горі Піп Іван / Чорногірський гірський пошуково-рятувальному пост

Також сніжило і на Драгобраті – найвищому гірськолижному курорті в Українських Карпатах, який знаходиться в гірському масиві Свидовець на території Закарпатської області,

Перший сніг на Драгобраті: дивіться відео

Попри те, що сніговий покрив наразі буде лише тимчасовим, це вкотре нагадало про скоре наближення холодів та справжньої зими.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу попереджала про мокрий сніг на високогір'ї. З перших днів жовтня локальне зниження до 0, звичайно, може відбуватися, але поки що ще не масово і не так тривало. Поки що лише на високогір'ї Карпат,