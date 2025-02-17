Коли в Україні припиняться снігопади й чи будуть сильні опади найближчими днями

Україну засипало снігом. Подекуди покрив сягає десятків сантиметрів. Втім, за прогнозом синоптиків, незабаром опади припиняться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли припиняться снігопади

У вівторок, 18 лютого, в Україні вже без опадів. Вночі -11 – -16, на Північному Сході та Сході до -20 градусів. Вдень -1 – -6, на високогір'ї Карпат до -10 градусів. У Закарпатській і південних областях вночі -6 – -11, вдень близько 0 градусів.

У середу на Півночі, вдень й у більшості західних і центральних областей, у четвер на більшій частині території України очікується невеликий сніг. Уночі в Карпатах і на Сході -13 – -18, на решті території -7 – -14 градусів. Вдень -1 – -7, на Південному Заході від -2 до +3 градусів.

У найближчі три доби на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північний, 3 – 10 метрів на секунду.

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Погода на 18 – 20 лютого / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 21 лютого, майже по всій Україні вже без опадів. Невеликий мокрий сніг можливий у Криму, на Одещині й Миколаївщині. Далі, 22 лютого, – тільки на окупованому півострові.

Орієнтовний прогноз на 22 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру