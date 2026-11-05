Перший сніг та шквали: яка погода пануватиме в Україні найближчими днями

В Україні з 6 до 8 листопада очікуються опади та зниження температури повітря нижче нуля. Місцями негода супроводжуватиметься поривами вітру до 20 метрів за секунду.

Такий прогноз оприлюднив Укргідрометцентр.

Коли піде сніг?

Зміни погодних умов розпочнуться в п'ятницю, 6 листопада. Невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, вночі очікуються у північних, східних та місцями центральних областях. Вдень опади охоплять більшість регіонів, окрім частини заходу країни.

У Карпатах цього дня прогнозують невеликий сніг.

Температура повітря впродовж доби триматиметься в межах 0...+6 градусів, однак на високогір'ї та Закарпатті вночі стовпчики термометрів опустяться до -1...-6 градусів.

Синоптичну ситуацію ускладнить північно-західний вітер. У п'ятницю швидкість поривів вітру в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

Вже у суботу, 7 листопада, в більшості областей очікується перший невеликий сніг. Температурний фон знизиться: вночі очікується від +2 до -5 градусів, а в денні години повітря прогріється лише до 0...+6 градусів.

Наприкінці тижня опади вщухнуть, а температурні показники не зміняться.

До речі, середня температура повітря цієї зими в Україні буде звичною або на 1 – 2 градуси вищою за норму. Жодні погодні розрахунки не вказують на те, що середня температура буде нижчою за норму.