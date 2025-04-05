В яких областях випаде сніг уже найближчими днями

Уже незабаром в Україні вдарять заморозки. Також йтиме сніг. У частині областей можливе утворення снігового покриву.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Наталія Птуха – представниця Укргідрометцентру.

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Сніг в Україні

Синоптикиня наголосила, похолодання буде різким і відчутним. Зауважила, що протягом вихідних і понеділка в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни.

Надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов і похолодання.

У суботу вдень у більшості областей пройдуть дощі, а в неділю вони вже будуть з переходом у мокрий сніг. У ніч на 6 квітня температура вже знизиться до заморозків.

Значне похолодання почнеться в неділю. За прогнозом синоптиків, холодна погода буде утримуватися практично весь тиждень.

З 7 квітня вже практично у всіх регіонах може бути невеликий сніг. Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси. На Сході й Південному Сході також зниження температури. Там очікуються невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів.

Водночас синоптикиня зазначила, поки сильні опади не очікуються. Усе в помірних межах. Подекуди можливе короткочасне локальне утворення снігового покриву.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській може бути тимчасове утворення снігового покриву. Його висота від 3 і подекуди до 10 сантиметрів, але це не означає, що всюди так буде. Десь локально, звичайно, може утворитися,

– сказала Наталія Птуха.

Додала, нічні температури нижчі 0 градусів, тож сніг може затримуватися на поверхнях. Звичайно, на дорогах цих регіонів можлива ожеледиця. Водіям треба бути максимально уважними й обережними.

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