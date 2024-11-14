Ожеледиця та дощ, у частині областей буде сніг: прогноз погоди на 15 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, по всій Україні синоптики обіцяють хмарну погоду, а також мокрий сніг та дощ. Водночас суттєвого зниження температури не прогнозують.

Крім вищезгаданого, синоптики застерігають про ожеледицю у частині областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

Погода в Україні 15 листопада буде хмарною, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни, крім півдня, синоптики прогнозують подекуди ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі сягатиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікується від 0 до 5 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +1...+3

Ужгород +2...+4

Львів +2...+4

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +1...+3

Чернівці +3...+5

Хмельницький +3...+5

Луцьк +2...+4

Рівне +2...+4

Житомир +1...+3

Вінниця +3...+5

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +5...+7

Сімферополь +6...+8

Кропивницький +2...+4

Черкаси +2...+4

Чернігів +1...+3

Суми +1...+3

Полтава +1...+3

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +4...+6

Донецьк +3...+5

Луганськ +2...+4

Харків +1...+3.



Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / Укргідрометцентр