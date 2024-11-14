Ожеледиця та дощ, у частині областей буде сніг: прогноз погоди на 15 листопада
У п'ятницю, 15 листопада, по всій Україні синоптики обіцяють хмарну погоду, а також мокрий сніг та дощ. Водночас суттєвого зниження температури не прогнозують.
Крім вищезгаданого, синоптики застерігають про ожеледицю у частині областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні
Погода в Україні 15 листопада буде хмарною, очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни, крім півдня, синоптики прогнозують подекуди ожеледицю. Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
За даними Укргідрометцентру, температура вночі сягатиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікується від 0 до 5 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів коливатимуться від 4 до 9 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +1...+3
- Ужгород +2...+4
- Львів +2...+4
- Івано-Франківськ +2...+4
- Тернопіль +1...+3
- Чернівці +3...+5
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +2...+4
- Рівне +2...+4
- Житомир +1...+3
- Вінниця +3...+5
- Одеса +6...+8
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +5...+7
- Сімферополь +6...+8
- Кропивницький +2...+4
- Черкаси +2...+4
- Чернігів +1...+3
- Суми +1...+3
- Полтава +1...+3
- Дніпро +2...+4
- Запоріжжя +4...+6
- Донецьк +3...+5
- Луганськ +2...+4
- Харків +1...+3.