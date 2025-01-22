Опади накриють майже всю Україну: як довго будуть і чи утвориться сніговий покрив

Із четверга, 23 січня, майже на всій території України очікуються опади. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ і мокрий сніг.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яких опадів очікувати в Україні найближчими днями

Синоптики попередили, що майже в усіх областях України, окрім західних, 23 січня прогнозуються опади. Температура протягом доби змінюватиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, значних снігопадів не очікується.

В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що 24 січня внаслідок того, що тиск трошечки знизиться по території України, місцями може бути невеликий сніг.

Але це досить локально і переважно на Північному Сході, де трошки може утворитися сніговий покрив – буквально 1-2 сантиметри. Однак в умовах того, що температура вдень у нас всюди плюсова, звичайно, він буде танути,

– зазначила Наталія Птуха.

В Україні прогнозують потепління

У суботу, 25 січня, в Україні знову переважатиме погода без опадів. Синоптикиня зазначила, що до кінця січня морози навряд чи будуть, навпаки прогнозується підвищення температури.