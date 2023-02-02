Сніг та мороз: в Україну прийшла зимова погода

В Україні фіксують незначне похолодання, початок лютого видався сніжним. Синоптики прогнозують, що зимова погода протримається щонайменше тиждень: буде сніжно, морозно та з вітряно.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу прогнозувала, що у лютому можуть бути певні зниження температури.

Увага До України йде похолодання: коли чекати посилення морозів

Початок лютого буде близький до норми, а надалі вже будемо дивитися й уточнювати. Норма середньої місячної температури для України 2,2 градуса морозу,

– пояснила Наталія Птуха.

Детальний прогноз погоди від Укргідрометцентру

3 лютого , температура в більшості областей буде від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, на Півдні до 4 градусів тепла. На Заході та Півночі знову прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями на Сході – сніг, а в Криму дощі.

, температура в більшості областей буде від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, на Півдні до 4 градусів тепла. На Заході та Півночі знову місцями на Сході – сніг, а в Криму дощі. 4 лютого буде найвологіший день тижня. Опади накриють майже всю країну: на Заході та Півночі температура вдень не підніметься вище 2 – 5 градусів морозу, на решті території буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

буде найвологіший день тижня. Опади накриють майже всю країну: на Заході та Півночі температура вдень не підніметься вище 2 – 5 градусів морозу, на решті території буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. 5 лютого температура в Україні вирівняється: вдень буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 1 – 5 градусів морозу. На Заході та в більшості Північних і Східних областей – сніжитиме.

температура в Україні вирівняється: вдень буде від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 1 – 5 градусів морозу. На Заході та в більшості Північних і Східних областей – сніжитиме. 6 лютого в Україні буде хмарно, у більшості областей прогнозують невеликий сніг. Уночі температура повітря опуститься до 6 – 8 градусів морозу. Вдень – коливатиметься від 3 до 6 градусів морозу.

в Україні буде хмарно, у більшості областей прогнозують невеликий сніг. Уночі температура повітря опуститься до 6 – 8 градусів морозу. Вдень – коливатиметься від 3 до 6 градусів морозу. Уже з 7 лютого сніжити перестане. Вдень опадів не очікують. Однак, температура повітря залишиться незмінною: від 3 до 6 градусів морозу. Сніжитиме хіба на Заході країни

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Водночас місячна кількість опадів буде в межах норми – 29 – 83 міліметри.

Прогноз погоди на 5 лютого / Скриншот Укргідрометцентр станом на 2 лютого

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що з 3 лютого й до вихідних в Україні триматиметься морозна погода. У більшості областей – буде сніжно.

Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на Півдні – мокрий сніг та дощ, температура повітря найближчої ночі становитиме 1 – 4 градуси морозу,

– прогнозує синоптикиня.

В Західних областях вже завтра, 3 лютого вдень повітря освіжиться до 0 – 2 градусів морозу.

Погода на вихідних

На вихідних, 4 – 5 лютого, температура повітря в більшості областей України знижуватиметься, наступний тиждень буде помірно морозним.

У Києві 3 лютого випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі 1 – 3 градуси морозу, завтра вдень 0 – 2 градуси морозу.

4 – 5 лютого у столиці почнеться зниження температури повітря і найближчого тижня очікується морозна погода.