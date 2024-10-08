Коли очікувати на мокрий сніг і заморозки в жовтні: синоптикиня назвала дату

Найближчими днями в Україні буде зберігатися тепла осіння погода. Втім, вже наступного тижня розпочнеться похолодання.

Зокрема, може випасти мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Коли очікувати заморозки в Україні

Діденко розповіла, що в Україні 9 – 10 жовтня буде переважати суха та сонячна погода. Температура у ці дні буде коливатися від 18 до 24 градусів.

Втім, вже від неділі, 13 жовтня, в Україну прийде поступове похолодання, яке може принести із собою перший сніг.

Під завершення наступного тижня, з 17 – 18 жовтня, (похолодання – 24 Канал) може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу,

– розповіла Діденко.

Водночас синоптикиня зауважила, що цей прогноз є орієнтовним, тому інформація щодня буду уточнюватися.

Якою буде погода найближчими днями

Зазначимо, що за данними синоптикині Наталії Птухи, з вівторка в більшості областей переважатиме циклон, тобто погода без опадів до п'ятниці, температурний фон дещо підвищиться.

Дощовий циклон буде відходити у північно-східному напрямку. Вночі він ще впливатиме на більшість районів Лівобережжя, вдень хіба що на Харківщину та Сумщину.

Подекуди ще дощитиме, але надалі вже в більшості регіонів наступні кілька дів переважатиме погода без опадів. У середині тижня впливатиме гребінь з Півдня. Наступну порцію опадів очікуємо вже в п'ятницю. Із Заходу буде надходити новий атмосферний фронт,

– розповіла Наталія Птуха.

Загалом вітер в Україні переважатиме західний, з переходом в найближчі кілька днів на південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду.

Нагадаємо, що у Києві 6 жовтня під час зливи поширилися фото "смерчу". Втім, метеорологи пояснили, що кияни могли бачити локальні вихори з грозової хмари, які слабші й менш виражені, ніж смерчі.