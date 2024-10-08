Коли очікувати на мокрий сніг і заморозки в жовтні: синоптикиня назвала дату
Джерело:Наталка Діденко
Найближчими днями в Україні буде зберігатися тепла осіння погода. Втім, вже наступного тижня розпочнеться похолодання.
Зокрема, може випасти мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Коли очікувати заморозки в Україні
Діденко розповіла, що в Україні 9 – 10 жовтня буде переважати суха та сонячна погода. Температура у ці дні буде коливатися від 18 до 24 градусів.
Втім, вже від неділі, 13 жовтня, в Україну прийде поступове похолодання, яке може принести із собою перший сніг.
Під завершення наступного тижня, з 17 – 18 жовтня, (похолодання – 24 Канал) може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу,
– розповіла Діденко.
Водночас синоптикиня зауважила, що цей прогноз є орієнтовним, тому інформація щодня буду уточнюватися.
Якою буде погода найближчими днями
Зазначимо, що за данними синоптикині Наталії Птухи, з вівторка в більшості областей переважатиме циклон, тобто погода без опадів до п'ятниці, температурний фон дещо підвищиться.
Дощовий циклон буде відходити у північно-східному напрямку. Вночі він ще впливатиме на більшість районів Лівобережжя, вдень хіба що на Харківщину та Сумщину.
Подекуди ще дощитиме, але надалі вже в більшості регіонів наступні кілька дів переважатиме погода без опадів. У середині тижня впливатиме гребінь з Півдня. Наступну порцію опадів очікуємо вже в п'ятницю. Із Заходу буде надходити новий атмосферний фронт,
– розповіла Наталія Птуха.
Загалом вітер в Україні переважатиме західний, з переходом в найближчі кілька днів на південно-східний, 5 – 12 метрів за секунду.
Нагадаємо, що у Києві 6 жовтня під час зливи поширилися фото "смерчу". Втім, метеорологи пояснили, що кияни могли бачити локальні вихори з грозової хмари, які слабші й менш виражені, ніж смерчі.