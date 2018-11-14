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      Сніг у Києві: на вулиці міста вивели прибиральну техніку

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      На вулиці Києва вивели снігоприбиральну техніку
      На вулиці Києва вивели снігоприбиральну техніку / Ілюстративне фото

      У Києві 14 листопада випав перший у цьому сезоні сніг, тож на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".

      Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.

      24 канал повідомляв, що в Києві випав перший сніг, який активно знямали на фото і відео користувачі соціальних мереж.

      Читайте також: Перший сніг у столиці: як відреагували кияни

      Так, спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.

      Враховуючи погіршення погоди, комунальники закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху Києвом в умовах снігопаду.

      На вулиці Києва вивели снігоприбиральну техніку: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні Сніг в Україні Київ замело снігом КМДА
      Джерело: 24 канал
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