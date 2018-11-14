Сніг у Києві: на вулиці міста вивели прибиральну техніку

У Києві 14 листопада випав перший у цьому сезоні сніг, тож на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".

Про це повідомляє офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.

24 канал повідомляв, що в Києві випав перший сніг, який активно знямали на фото і відео користувачі соціальних мереж.

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Так, спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.

Враховуючи погіршення погоди, комунальники закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час руху Києвом в умовах снігопаду.

На вулиці Києва вивели снігоприбиральну техніку: дивіться відео