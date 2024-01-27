Частину України накриють снігопади та хуртовини: де буде значна сніголавинна небезпека

В Україні прогнозують хуртовини та снігопади. Негода вируватиме два дні – упродовж 27 та 28 січня.

Рятувальники оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки. Де чекати снігопадів і хуртовин, передає 24 Канал.

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Обережно, сніголавинна небезпека

Синоптики повідомили, що 27 – 28 січня у зв'язку з хуртовинами та снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. ️Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!

– наголосили в Укргідрометцентрі.

Додали, що помірна сніголавинна небезпека (2 рівня) очікується у суботу та неділю на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека / Скриншот з Укргідрометцентру

Де йтиме сніг у наступні три доби