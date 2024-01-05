До 30 сантиметрів снігу: коли й у яких областях будуть значні опади

В Україні очікується різке погіршення погоди. Частину областей накриє значний сніг. Подекуди приріст покриву навіть до 30 сантиметрів.

Синоптики зазначили, що складні погодні умови будуть внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на Півдні країни, передає 24 Канал.

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Приріст снігового покриву до 30 сантиметрів

Погіршення погоди прогнозують вже на кінець цього тижня й початок наступного. Вдень 7 січня та протягом доби 8-го в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг, – приріст снігового покриву 10 – 20 сантиметрів. У Кіровоградській та Дніпропетровській – до 30.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади. Зокрема, дощ з переходом в сніг, а також ожеледь, налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 5 – 15 сантиметрів.

Додали, що у центральних, східних та південних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Також будуть хуртовини та снігові замети. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Також упродовж 7 – 9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13 – 20 градусів морозу. На Чернігівщині та Сумщині навіть до -25. У південній частині до 7 – 15 градусів морозу.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення", – зауважили в Укргідрометцентрі.

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Погіршення погоди на Одещині

У ДСНС Одеської області попередили, що 7 – 9 січня очікують значні опади, – дощ з переходом у сніг. Також буде ожеледь та налипання мокрого снігу.

Закликаємо бути обережними в ці дні й дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні поїздки на цей час️. Пам'ятайте, що недотримання простих рекомендацій може обернутися для вас небезпекою,

– наголосили рятувальники.

Укргідрометцентр попереджає, що це вже II рівень небезпечності (помаранчевий).