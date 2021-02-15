Негода в Туреччині: мегаполіс Стамбул засипало снігом – вражаючі фото, відео

До Стамбулу прийшов холодний фронт із снігопадом. У ніч суботи, 13 лютого, столицю Туреччини вкрило сильним снігом. Негоду прогнозують до четверга, 18 лютого.

Турецька державна метеорологічна служба та Центр координації катастроф муніципалітету Стамбула попередили містян, що снігопад може тривати 5 днів. Також прогнозують сильне зниження температури повітря.

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Наслідки негоди

У неділю, 14 лютого, найжвавіший водний шлях в Туреччині Боспор закрили через погану видимість. Цей шлях розділяє Стамбул навпіл. Компанія Istanbul City Lines, яка перевозить пасажирські судна між двома сторонами міста, оголосила, що усі рейси через негоду, за винятком лінії між портом Кабаташ та Принцевими островами, скасовані.



Снігопад в Туреччині / Фото Hurriyet.com

Шторм та снігопад призвели до призупинення морського та пасажирського руху в Дарданелах. Це – водний шлях, що з'єднує Егейське море з Мармуровим і Чорним морями. У Чанаккале, де розташовані Дарданелли, губернаторство провінції розпорядилося закрити школи. Їх планують відкрити 22 лютого.



Туреччина під снігом / Фото Hurriyet.com

Снігопад в Туреччині: дивіться відео

Коли траплялось таке раніше

Очікується, що снігопад буде таким же суворим, як в зимах 1987, 2002 та 2004 років. Однак експерти зазначають, що опадів у місті було мало, у порівнянні з попередніми роками. У 1987 році в Стамбулі була одна з найгірших зим, коли сніг в деяких місцях сягав глибини 1 метр і люди сиділи в своїх будинках.



Негода в Туреччині / Фото Hurriyet.com



Турок на велосипеді / Фото Hurriyet.com



Снігопади в столиці Туреччини / Фото Hurriyet.com

Яка ситуація в інших регіонах

В інших містах Туреччини погода була переважно хмарною, прогнозували опади для міст на узбережжі Егейського моря, Чорноморського регіону та районів поблизу середземноморської провінції Анталії.

та районів поблизу середземноморської У Чаталці, віддаленому районі на заході столиці, сніг досягну глибини 20 сантиметрів.

віддаленому районі на заході столиці, сніг досягну глибини 20 сантиметрів. У районі Мармуру , в якому розташований Стамбул, падав снігопад та дощ. Там прогнозую сильний вітер, зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

, в якому розташований Стамбул, падав снігопад та дощ. Там прогнозую сильний вітер, зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Влада застерігала від лавин у східному Причорномор'ї та на сході Туреччини.

та на сході Туреччини. Очікується, що сніг в західній частині Чорноморського регіону досягне глибини близько 30 сантиметрів.

досягне глибини близько 30 сантиметрів. На північно-західні провінції Едірне, Киркларелі та Текірдаг 13 січня сніжило.

Снігопад в Стамбулі: дивіться відео

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