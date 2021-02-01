Туреччину накрив потужний снігопад: у пастці опинилися 300 міст і сіл – фото, відео

У провінцію Сівас в Туреччині прийшли сильні снігопади та замети. У результаті негоди більш ніж 300 населених пунктів опинилися заблокованими у сніговій пастці.
Джерело: Управління автомобільних та транспортних служб Сівас
Доступ до 311 сіл у Сівасі неможливий через снігопад та несприятливі погодні умови.
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Місцями замети сягають 3-метрової висоти й під ними не видно будинків, мешканці яких залишаються у пастці.
Сніг заблокував і дорогу до гірськолижного курорту Йилдиз. Однак комунальникам вдалося її розчистити.
Для розчищення доріг залучили 140 рятувальників та 93 транспортні засоби:
- 32 грейдери;
- 22 трактори з ковшами;
- 6 бульдозерів;
- 7 снігоприбиральних машин.
Турецьку провінцію Сівас засипало снігом: Твіттер Sivas İl Özel İdare
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Сильні снігопади накрили провінцію Сівас у Туреччині: дивіться карту