Туреччину накрив потужний снігопад: у пастці опинилися 300 міст і сіл – фото, відео

1 лютого 2021 , 17:35
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У провінцію Сівас в Туреччині прийшли сильні снігопади та замети. У результаті негоди більш ніж 300 населених пунктів опинилися заблокованими у сніговій пастці.

Джерело: Управління автомобільних та транспортних служб Сівас

Доступ до 311 сіл у Сівасі неможливий через снігопад та несприятливі погодні умови.

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Місцями замети сягають 3-метрової висоти й під ними не видно будинків, мешканці яких залишаються у пастці.

Сніг заблокував і дорогу до гірськолижного курорту Йилдиз. Однак комунальникам вдалося її розчистити.

Для розчищення доріг залучили 140 рятувальників та 93 транспортні засоби:

  • 32 грейдери;
  • 22 трактори з ковшами;
  • 6 бульдозерів;
  • 7 снігоприбиральних машин.

Турецьку провінцію Сівас засипало снігом: Твіттер Sivas İl Özel İdare

Наслідки снігопадів у Туреччині: дивіться відео

Сильні снігопади накрили провінцію Сівас у Туреччині: дивіться карту