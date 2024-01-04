Уже незабаром: коли й у яких областях будуть хуртовини та снігопади

Після тривалого періоду тепла у грудні зима все ж таки бере своє. Так, в Україні очікуються значні снігопади та хуртовини.

На тлі зіткнення повітряних мас з півночі та півдня можливе ускладнення погодних умов. Про це повідомила Наталія Голеня – заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

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Де чекати хуртовини та снігопади

Метеорологиня зазначила, що 6 – 8 січня з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. У північних, центральних і східних регіонах України вночі 10 – 15 градусів, на Північному Сході подекуди навіть до 18 –20 морозу.

Також у неділю та понеділок можливе ускладнення погодних умов на тлі зіткнення повітряних мас з півночі й півдня.

"В західних та північних областях будуть снігопади, хуртовини, а Південь і Схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр — це дощ і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь", – розповіла метеорологиня.