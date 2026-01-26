"Унікальна ситуація": у США мільйон без світла, 11 000 авіарейсів скасували через снігову бурю

У США кілька днів поспіль триває потужний сніговий шторм. У десятах штатах оголошено надзвичайний стан через погодні умови.

Зимовий шторм охопив східну частину Сполучених Штатів – від долини річки Огайо та середнього Півдня до Нової Англії. Він приніс сильні снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ і супроводжується різким арктичним холодом на більшій частині країни на схід від Скелястих гір, пише Reuters.

Дивіться також Страшний циклон вдарив по Італії: 8-метрові хвилі руйнують узбережжя

Які наслідки потужного зимового шторму у США?

Попередження про зимовий шторм оголосили на більшій частині сходу США – це стосується близько 118 мільйонів людей. Ще 157 мільйонів американців застерегли про сильні морози – від кордону з Канадою до узбережжя Мексиканської затоки.

У північних районах Великих рівнин відчутна температура, з урахуванням вітру, опускалася до мінус 46 градусів.

З моменту початку шторму в п'ятницю, 23 січня, у низці штатів випало понад 30 сантиметрів снігу. Найбільші снігопади зафіксували в Колорадо, Іллінойсі, Індіані, Міссурі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Пенсильванії.

У середньоатлантичних штатах сильний сніг згодом перейшов у мокрий сніг і крижаний дощ. Це суттєво ускладнило рух транспорту та роботу комунальних служб. Значні нашарування льоду фіксувалися у внутрішніх районах Східного узбережжя – аж до Атланти.

Президент США Дональд Трамп назвав шторм "історичним". 17 штатів і округ Колумбія оголосили надзвичайний стан через погодні умови.

Найсильніше шторм вдарив по авіаперевезеннях. За даними сервісу FlightAware: авіакомпанії скасували понад 11 000 рейсів у США лише за неділю. Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вірджинії фактично припинив роботу. У Нью-Йорку, Філадельфії та Шарлотті було скасовано щонайменше 80% рейсів.

На Півдні країни крижаний дощ утворив шар льоду товщиною до 2,5 сантиметра, що призвело до падіння дерев і пошкодження ліній електропередач.

На піку шторму понад 1 мільйон будинків і підприємств у восьми штатах – від Техасу до Каролін – залишилися без електроенергії. Найбільше постраждав штат Теннессі, на який припала приблизно третина всіх відключень. Станом на вечір неділі без світла залишалися понад 800 тисяч споживачів.

Очікується, що в понеділок шторм відійде від Східного узбережжя в Атлантику. Водночас за ним надійде нова хвиля арктичного повітря, яка продовжить період сильних морозів і ожеледиці ще на кілька днів.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наголосила, що ситуація є унікальною через тривалу холодну погоду. За її словами, лід і надалі обтяжуватиме лінії електропередач, навіть якщо вони не обірвалися одразу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок шторму у США десятки людей загинули.

Що відомо про інші стихійні лиха у світі?