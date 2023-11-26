На трасах Одещини і Миколаївщини припиняють рух, Молдова через негоду перестала пропускати авто

В Україні суттєво погіршилися погодні умови. Через це в двох областях заборонили рух будь-якого транспорту на кількох трасах.

Через сніг, сильний вітер та погану видимість в Україні перекрили декілька ділянок доріг. Працівники ДСНС ліквідовують наслідки негоди.

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Яка ситуація на Одещині

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з 19:30 26 листопада діє заборона руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса (км 274+435 – км 466+700).

Орієнтований час заборони руху 4 години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надана додатково. Вкотре закликаю водіїв, перечекати негоду вдома. Бережіть себе,

– написав він в соцмережах.

Що сказали прикордонники

Держприкордонслужба попередила, що через негоду змінилася ситуація на пунктах пропуску на Одещині. Так, у молдовському населеному пункті Каушани завантажена траса. Через це Молдова ухвалила рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки – Паланка – Удобне" та "Старокозаче – Тудора". У ДПСУ закликали людей врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Яка ситуація на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про закриття кількох трас через негоду з 20:00 26 листопада.

Де перекрито рух на Миколаївщині:

М-13 Кропивницький – Платонове (на Кишинів);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через Вознесенськ), км 42+476 – км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до Вознесенська);

Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км 120+000 – км 173+204 (від селища Доманівка – селище Врадіївка – до села Берізки);

T-15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, км 0+000 – км 70+000 (від а/д H-24 – селище Братське – до селища Єланець);

Т-15-04 Первомайськ – Новоукраїнка, км 1+441 – км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Що кажуть в ДСНС

Рятувальники поділилися кадрами з наслідками негоди. Також вони розповіли про ситуацію в кількох областях.

Наслідки снігової негоди в Україні / Фото ДСНС

Так, на Одещині працівники ДСНС 62 рази надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів та вилучили 145 авто. Відомо, що за межами сіл Знам'янка та Старокозаче встановлено 2 пересувних пункти обігріву. Крім того, рятувальники повідомили про заборону руху на трасі М15 (Одеса – Рені).

На Кіровоградщині рятувальники 19 разів надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автівок та вилучили 22 транспортні засоби, в яких перебувало 25 осіб. Крім цього працівники ДСНС тричі долучились до ліквідації наслідків ДТП.

На Миколаївщині співробітники ДСНС 14 разів надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів та вилучили 22 транспортних засоби, в яких перебувало 25 осіб.

По всій території Україні ДСНС залучила майже 500 осіб та 131 одиницю пожежної та іншої спецтехніки для ліквідації наслідків негоди та допомоги населенню.