Снігові лавини та підвищення рівня річок: рятувальники попередили про небезпеку
19 грудня 2021 , 23:35Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Укргідрометцентр повідомив, що 19 та 20 грудня слід чекати на снігопади та хуртовини. Особливо небезпечною ситуація буде в Карпатах.
У горах Івано-Франківської та Львівської областей буде сніголавинна небезпека. Також негода зачепить й високогір'я Закарпатської області.
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Сніголавинна небезпека буде третього рівня з п'яти можливих. Крім цього, 19 – 21 грудня на річках басейнів Сяну на Львівщині та Західного Бугу, що у Львівській та Волинській областях, прогнозують підвищення рівнів води на 0,2 – 0,6 метра. Проте це не становитиме загрозу паводків.
В українські Карпати прийде негода / Фото ДСНС
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- Необхідно зареєструвати мандрівку у фахівців ДСНС. Це можна зробити через онлайн-форми.
- Вибирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду. Оцінюйте рівень своєї фізичної підготовки.
- Звертайте увагу екіпірування. Одяг та спорядження повинні бути відповідними погодним умовам.
- Не йдіть у гори самі або ж великими групами.
- Звіряйте прогноз погоди лише з короткостроково – наперед максимум на 1 – 2 дні.
- Якщо ж виникла небезпека, то негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.
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