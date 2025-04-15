На Миколаївщині правоохоронці врятували від собаки 9-річного хлопчика

У Первомайську, що в Миколаївській області, поліціянти врятували 9-річного хлопчика від нападу собаки. Тварину довелося знешкодити.

У поліції кажуть, що законодавство дозволяє їхнім співробітникам використовувати зброю щодо тварини, якщо вона загрожує життю або здоров'ю людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Миколаївської області.

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Що відомо про інцидент на Миколаївщині

За даними поліції, 15 квітня до правоохоронців надійшло повідомлення про німецьку вівчарку, яка кидалася на перехожих на вулицях Первомайська. Після цього на місце прибули інспектори відділу реагування, які побачили, що тварина накинулася на 9-річного хлопчика.

Поліціянти намагалися відбити собаку від дитини, але вона не залишала її, створюючи реальну загрозу життю та здоров’ю. Рятуючи хлопчика від нападу агресивної тварини, поліціянти використали вогнепальну зброю і знешкодили собаку,

– кажуть у поліції Миколаївської області.

Там додають, що внаслідок нападу хлопчик отримав садна, а також гематоми спини та плеча. Його доставили до лікарні, де лікарі надали необхідну медичну допомогу. Зараз загрози для життя та здоров'я дитини немає.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що власником собаки був 40-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, тварина втекла з території його приватного будинку. На нього склали адміністративний протокол за порушення правил утримання собак і котів. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу до 3400 гривень.

Нагадаємо, що раніше схожий випадок трапився на Київщині. Там собака без намордника напав на дванадцятирічного хлопця. Внаслідок цього дитину доставили до лікарні з ранами руки та переломом кисті.