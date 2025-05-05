У Київській області собака напав на дітей: школярі травмовані

У Київській області 5 травня школярі отримали поранення, через те, що на них напав собака. Дітей доставили до лікарні, їхній стан задовільний.

Подія сталася неподалік двох ліцеїв Броварів. Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Сапожка.

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Що відомо про напад тварини на дітей у Броварах

Близько 13:00, коли діти поверталися додому зі школи, на них вибіг собака. Тварина була агресивною та напала на сімох школярів. Унаслідок цього діти отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості й були госпіталізовані.

Медики надали дітям допомогу та зробили щеплення. Повідомлення про напад собаки на дітей передали до поліції, Держпродспоживслужби та відділу лабораторних досліджень. Фахівці проводять необхідні розслідування.

Очевидці події повідомили, що собака виглядав доглянутим, тож, ймовірно, має господарів.

Мер Броварів ігор Сапожко пообіцяв взяти під особистий контроль ситуацію щодо події, яка, на щастя, не закінчилася трагічно.

Оновлено: у поліції підтвердили, що сталася така подія. Звернення про напад вже зареєстрували до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Проводиться додаткова перевірка.

Міська влада шукає свідків нападу на дітей. Якщо містяни щось бачили, вони можуть повідомити про це до Контакт-центру за номерами (04594) 6-11-11, (067) 483-43-68 та (093) 170-82-92.

Нагадлаємо, подібний інцидент стався 15 квітня в Первомайську Миколаївської області. Німецька вівчарка ходила без господарів вулицями міста та кидалася на людей. У якийсь момент собака напав на 9-річного хлопчика, завдавши йому поранень. На місце оперативно приїхали поліцейські, яким довелося знешкодити тварину за допомогою зброї.