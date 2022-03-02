Собака прикордонників теж вказав напрям російським загарбникам: миле відео

2 березня 2022 , 13:44
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Джерело:

ДПС України

Собака-прикордонник та зірка тіктоку на ім'я Вайріс також має що сказати російським окупантам. Песик підтримав флешмоб та "розповів", куди варто іти "русскому кораблю".

Німецька вівчарка, яка працює у прикордонній службі України, "розповіла" окупантам, куди їм іти.

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Песик відповів на запитання, куди йде "русский корабль" та розчулив мережу. 

Дивіться відео собаки-патріота: 

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Автор: Ярослава Прадід