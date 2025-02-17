Вже 11 років разом, – боєць "Хартії" поділився щемкою історією служби з власним собакою

Військові нерідко забирають з фронту додому нових домашніх улюбленців. Однак бувають й геть зворотні історії – коли домашні улюбленці їдуть з військовими на фронт.

Саме про таку теплу історію військового з 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" дізналась кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Собака тепер охороняє військових, які охороняють усіх українців.

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Як собака опинилась серед військових

Серед артилеристів "Хартії" є й пухнастий помічник. Німецьку вівчарку Джека ще 11 років тому забрала з притулку сім'я теперішнього військового "Дизеля".

Джек – це моя домашня собака. Чергує зі мною разом, мені веселіше, а вночі він одразу реагує на всі звуки, шорохи. Хоч він і вже глухенький трохи, та все ж чує краще, ніж людина. На бойові виїзди він не виїжджає,

– зазначив "Дизель", водій РСЗВ "Град" 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Під час початку повномасштабної війни Джек на деякий час залишився сам у будинку під Бородянкою, де раніше мешкала родина. Дружина "Дизеля" виїжджала разом із вагітною сестрою та її дітьми, тож прилаштувати собаку фізично не було куди.

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"Біля нашого будинку були військові, Джек їх охороняв, а вони його підгодовували. Лиш сильних вибухів він дуже боявся, і боїться досі. Коли чутно вибухи – він перший, хто біжить в підвал", – зауважив військовий.

Як собака з притулку, Джек дуже боявся, що господар його залишить, тож вже з червня 2024 року він став "позаштатним працівником" 13-ї бригади НГУ "Хартія". На бойових завданнях Джек не буває, однак дуже турбується, коли там занадто довго є його господар. Подекуди собака цілу ніч не спить, намагаючись дочекатися приходу "Дизеля".