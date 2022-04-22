"Собака сутула": мережа вибухнула мемами після зустрічі Путіна з Шойгу

Під час зустрічі з головою міноборони Сергієм Шойгу очільник Кремля Путін поводив себе дуже дивно. Він сидів, мов приклеєний до стола і стільця. Тому мережа не залишила це без уваги.

Уникнути бурхливої реакції мережі очільнику Кремля навіть не допомогла відсутність довгого стола. 24 канал зібрав для вас найкращі меми з соцмереж.

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Реакція мережі на Путіна

Кожен вихід Путіна із бункера викликає хвилю мемів та фотожаб, тому що питань завжди більше, ніж відповідей. Наприклад, чому він увесь час сидів у кріслі зсутулившись, а рука його була мов приклеєна до стола? Тому диктатору знайшли тотемну тварину.



Тотемна тварина Путіна / Фото з соцмереж

Також користувачі з'ясували, чому протягом усієї розмови з Шойгу рука Путіна так міцно трималася за стіл.



Так ось чому рука так міцно трималася за стіл / Фото "Мемаграм"

Як бачимо, навіть відсутність уже легендарного довгого стола, який викликав хвилю мемів у соцмережах, не допомогла Путіну уникнути нової хвилі фотожаб. Шойгу знову прорахувався.



"Місце зустрічі" змінити можна, але від мемів це не врятує



Здавалося б, при чому тут Володимир Зеленський / Фото з соцмереж



Звичайно, не обійшлося без вічної класики / Фото з соцмереж



А куди ж без нової української класики / Фото Діми Коваленка



Так ось воно що. Та добре, що він не осквернив цю пісню / Фото Діми Коваленка



У будь-якій ситуації висновки незмінні

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