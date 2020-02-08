Собчак через Україну та НАТО влаштувала словесну перепалку з пропагандисткою Скабєєвою: відео

Російська журналістка та колишня кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак жорстко посперечалася з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. Сварка між ними зав'язалася довкола нібито загрози Росії з боку НАТО, а також ролі в цьому питанні України.

Зчепилися жінки у ефірі програми Скабєєвої "60 хвилин", що виходить на прокремлівському каналі "Росія 1". У межах передачі, Собчак, зокрема, закинула пропагандистам, що у них немає жодних аргументів щодо атаки НАТО на Росію. Це, на переконання Кремля, начебто має статися вже завтра.

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На це чоловік Скабєєвої, пропагандист Євген Попов зауважив, у нього нібито є мільйон доказів агресії НАТО проти Росії, але на це не вистачить програми. Натомість Собчак попросила назвати хоча б один аргумент. І тут у розмову втрутилася Скабєєва.

"У місті Очаків, наприклад, база НАТО з'являється. Це вже зовсім сусідня до нас Україна!" – переконує пропутінська посіпака.

Але Собчак не дала її договорити, видавши незручну правду про те, що однією з головних країн-терористок у світі зараз є Росія.

НАТО якось на нас намагалися напасти якоїсь миті? Чому ви вважаєте, що це має трапитися? Ми самі сьогодні є агресорами у світі, ми захоплюємо чужі території, порушуючи міжнародні договори, ми ведемо війни так чи інакше на інших територіях!

– заявила вона.

Дивіться відео перепалки Собчак з пропагандистами щодо НАТО та України

На такі палкі слова Собчак уже відреагував офіцер ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"). На своєму телеграм-каналі він підкреслив, що рупори Кремля, очевидно, не очікували почути в своєму ефірі правду про злочини Росії.

Ксенія Собчак вправляє мізки скабєєвим щодо лякалок про бази НАТО. Нібито вони намагаються напасти на Росію. Ось тільки путінська Росія є агресором у світі, а саме окупує території та влаштовує війни на решті світу. Мабуть, ніхто не очікував такого повороту,

– констатував український воїн.

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До слова, у вересні Собчак мала приїхати до Києва для виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES). Але через хворобу не змогла відвідати захід.