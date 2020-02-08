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      Собчак из-за Украины и НАТО устроила словесную перепалку с пропагандисткой Скабеевой: видео

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      Ксения Собчак / Esquire

      Российская журналистка и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак жестко поспорила с пропагандисткой Ольгой Скабеевой. Ссора между ними завязалась вокруг якобы угрозы России со стороны НАТО, а также роли в этом вопросе Украины.

      Сцепились женщины в эфире программы Скабеевой "60 минут", которая выходит на прокремлевском канале "Россия 1". В рамках передачи, Собчак, в частности, забросила пропагандистам, что у них нет никаких аргументов относительно атаки НАТО на Россию. Это, по мнению Кремля, якобы должно произойти уже завтра.

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      На это супруг Скабеевой, пропагандист Евгений Попов отметил, у него якобы есть миллион доказательств агрессии НАТО против России, но на это не хватит программы. Зато Собчак попросила назвать хотя бы один аргумент. И тут в разговор вмешалась Скабеева.

      "В городе Очаков, например, база НАТО появляется. Это уже совсем соседняя к нам Украина!" – убеждает пропутинская подручная.

      Но Собчак не дала ее договорить, выдав неприятную правду о том, что одной из главных стран-террористок в мире сейчас является Россия.

      НАТО как-то на нас пытались напасть в какой-то момент? Почему вы считаете, что это должно случиться? Мы сами сегодня являемся агрессорами в мире, мы захватываем чужие территории, нарушая международные договоры, мы ведем войны так или иначе на других территориях!
      – заявила она.

      Смотрите видео перепалки Собчак с пропагандистами относительно НАТО и Украины

      На такие пылкие слова Собчак уже отреагировал офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). На своем телеграмм-канале он подчеркнул, что рупоры Кремля, очевидно, не ожидали услышать в своем эфире правду о преступлениях России.

      Ксения Собчак вправляет мозги скабеевым относительно пугалок о базах НАТО. Якобы они пытаются напасть на Россию. Вот только путинская Россия является агрессором в мире, а именно оккупирует территории и устраивает войны в остальном мире. Пожалуй, никто не ожидал такого поворота,
      – констатировал украинский воин.

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      К слову, в сентябре Собчак должна была приехать в Киев для выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Но из-за болезни не смогла посетить мероприятие. 

      Обращение к политическим элитам Украины. Кто и что толкает страну в пропасть?
      7 февраля
      571
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины НАТО Российская пропаганда Новости России Ксения Собчак Новости политики
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