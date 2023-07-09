Змило асфальт, а автівки пішли під воду: у російських Сочі стався масштабний потоп

Місто Сочі у Росії накрила потужна негода. Так, у курортному місті країни-агресорки сильна злива утворила повінь, яка знесла автівки та змила асфальт.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім цього, на одній із вулиць Сочі утворилася гребля з 10 автівок, передає 24 Канал

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У Сочі негода призвела до повені

Очевидці розповіли, що через потужні зливи у Сочі утворилася стихійна ріка, яка зносить все на своєму шляху. Так, "велика вода" буцімто затопила кілька будинків, а також дісталася перших поверхів будівель.

У Сочі внаслідок зливи утворилася стихійна ріка: дивіться відео

Також один з росіян з міста Хоста, що поблизу Сочі, бідкається, що "струмок видно неймовірно добре". Тим часом російські пропагандисти запевнюють, що на місцях підтоплень нібито працюють рятувальники.

У Сочі "просто чудово" видно річку: дивіться відео

Також на кадрах добре видно, що кільканадцять машин повінь просто знесла і розтрощила. Крім того, влада буцімто переселяє жителів одного з районів Сочі, бо не може наразі ліквідувати наслідки негоди.

Вода у Сочі знесла автівки: дивіться відео

Також місцева влада попередила відпочивальників, які збиралися до Сочі найближчим часом, що в місті діятиме штормове попередження. Воно триватиме до кінця дня 10 липня.

Постраждалих внаслідок повені нібито немає

Російські пропагандисти кажуть, що внаслідок повені у Сочі постраждалих буцімто немає. Крім того, за даними синоптиків, негода у місті триватиме ще до середи 12 липня.

Негода у Сочі знесла автівки: дивіться відео

Згодом стало відомо, що повінь знесла близько 10 автівок. Однак кількість розтрощених машин може бути більшою.

Ріка знесла машини у Сочі: дивіться відео

Попри те, що у Хостинському районі міста підтопило кілька будинків, жителів не стали евакуювати. Співробітники мнс відкачують воду. Також постраждала дорожня інфраструктура, але громадський транспорт продовжує роботу.

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