У Софії Київській розпочався саміт перших леді та джентельменів

У Києві на території заповідника Софія Київська 23 серпня розпочався саміт перших леді та джентльменів. На нього прийшли подружжя світових лідерів, щоб з експертами обговорити важливі виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.

Саміт стартував за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Це перший в історії захід подібного типу, де зібрались дружини та чоловіки світових лідерів.

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Подружжя світових лідерів обговорять актуальні виклики сучасності

На саміті 11 перших леді та джентельменів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, пов'язані з пандемією:

доступ до медичних послуг;

впровадження програм ментального здоров'я;

майбутнє системи освіти;

забезпечення рівних можливостей;

подолання дискримінації.

Учасниками саміту стали подружжя світових лідерів як з Європи, та і з-за океану. Деякі присутні фізично, а деякі – доєднуються в онлайн-форматі.

Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами,

– прокоментувала саміт Олена Зеленська.

Перед тим очільник МЗС розповів, що ініціатива Олени Зеленської дозволить регулярно обмінюватися досвідом та координувати зусилля щодо втілення спільних проєктів. Адже подружжя світових лідерів відіграють важливу роль у своїх країнах, та їхня міжнародна співпраця ніколи не була системною.

"Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик", – відзначав Дмитро Кулеба.

Дивіться пряму трансляцію з саміту перших леді та джентльменів:

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