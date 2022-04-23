Сьогодні буде чорноморська лють, – Братчук про ракетний обстріл Одеси

Росіяни 23 квітня завдали цинічного удару по Одесі. Внаслідок цього є жертви й постраждалі.

Через обстріл загинуло 3-місячне немовля, яке мало святкувати свій перший Великдень. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Сьогодні не буде привітань і чорноморської усмішки. Сьогодні буде чорноморська лють. Я дозволю собі це до цих підлих і цинічних ворогів. Ракетний удар по Одесі. Є поранені та загиблі, серед яких 3-місячна дитина. Вона мала вперше в своєму житті зустрічати Великдень. Біль та кров крокують Україною,

– сказав він.

Братчук також наголосив, що російським нелюдам пробачення не буде.

"Крокує нашою землею й лють, ненависть і лише зростає віра у перемогу, яка має бути, мусить бути. Кожен з нас зобов'язаний наближати її. А нелюдам пробачення нема", – наголосив він.

Чи може бути на військовому об'єкті 3-місячна дитина

Братчук також звернув увагу, що обстріли росіяни цинічно завдали в момент, коли у Єрусалимі сходив Благодатний вогонь. Він провів паралель, що ми боремось із справжніми силами пекла.

Не замовить жодного слова про вбитого янголятка Кирил Гундяєв, що проголосив себе патріархом і благословив на вбивство людей ракети із знаковими назвами "сатана". Чи то може та дитина була на військовому об'єкті? Чи вона потребувала денацифікації і демілітарізації? Ні, звісно. Рашисти влупили прицільно по тому янголятку,

– каже Братчук.

Також він окремо "подякував" блогерам, які виставляли в російські пабліки моменти обстрілу. Братчук висловив припущення, що саме вони, можливо, стали коригувальниками вогню.

До того ж, Братчук констатував, що обстріли будуть і в майбутньому.

Реакція Братчука на обстріли: дивіться відео