Через гумкоридори сьогодні врятували 35 тисяч людей, – Зеленський

Російські окупанти продовжують жорстоко та цинічно обстрілювати українські міста. Тому мирні жителі змушені залишати свої домівки та евакуюватися, щоб втекти від жахів війни.

У своєму звернення президент Володимир Зеленський подякував українцям, які виступають за закриття неба, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що усі разом ми повинні повернути сміливість деяким західним лідерам, аби вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення – або закрити небо від російських бомб, або дати Україні літаки, аби наші захисники самі це зробили.

Зауважте Авіабомба на пологовий – це геноцид українців, – Зеленський

Через гумкоридори врятували 35 тисяч людей

Зеленський розповів, що 9 березня вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів:

із Сум,

населених пунктів Київської області,

Енергодару.

Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо. Готуємо 6 коридорів,

– додав президент.

Він зазначив, що молиться, аби вдалося вивезти людей з Маріуполя, Ізюма, Волновахи та інших міст.

"Вивезти у безпечні міста нашої вільної України. І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребують, зробить все можливе, щоб вони відчували наше піклування, поки не зможуть повернутися додому", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення президента:

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