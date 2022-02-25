Сьогодні ми будемо сильнішими, – Резніков про ситуацію на фронті
25 лютого 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
Олексій Резніков запевнив, що сьогодні Україна буде ще активніше протистояти ворогу. Адже тисячі людей вже долучилися до лав територіальної оборони.
Україна вистояла першу й найскладнішу добу. Російська армія зазнала суттєвих втрат.
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Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас,
– наголосив міністр оборони.
Лише у Києві роздали 18 тисяч автоматів. Кількість охочих долучитися до територіальної оборони зростає. Додаткова зброя надходить.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!