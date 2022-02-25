Сьогодні ми будемо сильнішими, – Резніков про ситуацію на фронті

Олексій Резніков запевнив, що сьогодні Україна буде ще активніше протистояти ворогу. Адже тисячі людей вже долучилися до лав територіальної оборони.

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Сьогодні ми будемо сильнішими. Адже тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу. Пишаюся кожним з вас,

– наголосив міністр оборони.

Лише у Києві роздали 18 тисяч автоматів. Кількість охочих долучитися до територіальної оборони зростає. Додаткова зброя надходить.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!