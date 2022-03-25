На сьогодні погоджені лише 2 гуманітарні коридори для евакуації людей

На 25 березня погодили лише 2 гуманітарні коридори. Ними до Запоріжжя евакуйовуватимуть жителів Маріуполя та Мелітополя.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму ранковому зверненні проінформувала про зелені коридори на 25 березня, повідомляє 24 канал.

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В Україні діятимуть 2 гуманітарні коридори

На сьогодні (25 березня – 24 канал) погоджені 2 гуманітарні коридори,

– зазначила Верещук.

Зокрема, перший коридор діятиме з Маріуполя до Запоріжжя для тих, хто виїжджає власним транспортом. Крім того, з Бердянська відбуватиметься централізована евакуація автобусами. Там, за словами міністерки, перебувають 48 автобусів, які стоять на виїзді до Бердянська.

"Ми зробимо усе, що від нас залежить, щоб автобуси, заповнені маріупольцями, прибули до Запоріжжя", – наголосила Верещук.

На в'їзді в Бердянськ також перебуває бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть здійснити дозаправлення своїх авто на заправках на проспекті Східний, 4а та Мелітопольське шосе, 87б.

Інший погоджений маршрут – з Мелітополя до Запоріжжя. Місце збору – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж вранці в'їхали в місто. Після розвантаження допомоги вони прибудуть до місця збору.

Верещук про гуманітарні коридори на 25 березня: дивіться відео