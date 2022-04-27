Сьогодні у США голосуватимуть за ленд-ліз для України

Конгрес США одноголосно підтримав програму ленд-лізу для України, яка допоможе прискорити постачання американського озброєння.

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні сьогодні, 27 квітня, о 14:00 за східним часом (о 21:00 за Києвом) розгляне Комітет з правил Палати представників США.

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Відомо, що востаннє така програма використовувалась ще під час Другої світової війни.

Що треба знати про програму ленд-лізу

Головна ідея програми полягає в тому, що вона дає додаткові повноваження Президенту США використовувати наявні американські військові резерви та відправляти їх в Україну. А вже потім думати про те, як поповнювати ці резерви.

Ленд-ліз дозволить пришвидшити передачу Україні важливого військового обладнання та інших важливих поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Процедура дозволяє де-факто дарувати озброєння з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі здійснять виплату США пізніше.

Відомо, що США пішли на такий крок задля України, бо вважають, що вторгнення Росії є екзистенційною загрозою ліберальному порядку. Також у Вашингтоні зрозуміли, що українська армія може протистояти загарбнику.

Після того, як закон про ленд-ліз для України схвалити Палата представників, згідно із процедурою його направлять на підпис президенту Джо Байдену.

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