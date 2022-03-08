Сьогодні Європа має шанс перемогти тирана, який залякує усіх десятиліттями, – Резніков

Міністр оборони Сергій Резніков закликав Європу не боятися Росію. Адже саме зараз ми маємо шанс перемогти тирана, який залякував усіх навколо десятиліттями.

Про це очільник Міноборони сказав у своєму відеозверненні. За його словами, для перемоги Європи проти тирана необхідно, щоб Україна встояла.

Важливо На час воєнного стану строковикам виплачуватимуть винагороду у 30 тисяч щомісячно

Резніков наголосив, що для перемоги України потрібні:

закрите небо,

зброя.

Ми захистимо себе і вас. Крім зброї, з кожним днем виникає питання загальної стійкості: нам потрібні ресурси, щоб одягати армію, годувати людей. Щоб швидко відновити зруйноване,

– сказав очільник Міноборони.

Він закликав світ дуже швидко ухвалювати рішення та посилити тиск на Росію та на всіх, хто отримує гроші в Москві, бо ті "принесуть війну у ваш дім".

"Кремль може запалити нові вогнища. Кожен день війни – це десятки смертей мирних людей. Європейці. Дякую всім, хто вже допомагає. Закликаю всіх показати, що вільний світ не боїться одного тирана, який ховається у бункері", – резюмував Резніков.

Резніков звернувся до світу: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!