Це буде колапс: як нова забудова загрожує Львову

Абсолютний шок. Я мушу розпочати цей текст саме так.

Львівська районна рада має голосувати за погодження нових меж Сокільників. А тому закликаю районних депутатів бути свідомими, не робити помилки і не підтримувати цього рішення! Адже це загрожує повним колапсом на в'їзді у Львів. Те, що ви називаєте ранковими корками на Кульпарківській, здасться всім просто квіточками. Про це заявив Любомир Зубач, інформує 24 Канал.

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Про що рішення і до чого тут Львів?

Ціна питання – 158 гектарів впритул до Львова, фактично на межі. Ці землі раніше кваліфікувались як такі, що за межами населеного пункту. Тепер їх Сокільники хочуть додати до меж свого населеного пункту. І все б нічого, але більшу частину із цих гектарів Сокільницька влада запланувала забудувати багатоповерхівками і відверто це визнає у містобудівній документації.

Мова про 5 нових житлових кварталів багатоквартирної забудови – на 136,258 гектара.

Два найбільші багатоквартирні квартали сокільницька влада запланувала, звісно, впритул до Львова:

під аеропортом – на 53,7 гектара, тобто на 14 тисяч осіб,

біля Трускавецької – на 39,96 гектара, тобто на 10 тисяч осіб.

Є у забудовницьких планах Сокільників також індивідуальна забудова – плюс 1873 нові садибні будинки.

Отож, ми говоримо про збільшення існуючого житлового фонду зі 774,4 тисячі квадратних метрів до майже 2 мільйонів квадратних метрів.

У чому ж собака зарита?

Навіщо вносити ці 158 гектарів у межі населеного пункту, якщо вони й так є землями Сокільницької ОТГ?

Чинне законодавство дозволяє роздавати землі за межами населених пунктів винятково під сільське господарство. А от, щоб змінити цільове призначення земель, наприклад, щоб була можливість їх забудувати, треба ці землі ввести в межі населеного пункту. І саме цього прагнуть Сокільники.



Яка територія долучається до Сокільників / Фото автора

Буде це рішення – буде багатоквартирна забудова на межі Львова. Ну ми ж усі не наївні хлопчики й дівчатка і розуміємо, що всі люди, які оселяться у збудованих на цих гектарах багатоповерхівках, поїдуть до Львова на роботу, у школи й садки, лікуватися, на закупи. Це буде колапс.



Карта Сокільників / Фото автора

Зрештою, у своїй документації Сокільницька рада чесно визнає: очікує збільшення свого населення з 8 тисяч до 50 тисяч за якихось 20 років.

Друзі, це вже буде не село, а цілий райцентр на межі Львова, інфраструктурні проблеми якого ляжуть на плечі Львова. Та й сокільничани добре знають, як будується школа у їхньому селі...

Ще один нюанс – 158 гектарів Сокільники хочуть долучити. Натомість частина дороги між Львовом і Сокільниками, що потім переходить у Кульпарківську, залишилась нічийна, поза межами населеного пункту. У чому логіка? Земля під забудову потрібна, а дорога – нам не потрібна. Якось нелогічно й не по-господарськи.

Переконаний, усі такі важливі зміни для Львова приймати без врахування думки і пропозицій Львова не можна. Зрештою, це не по-сусідськи.