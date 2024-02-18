Невідомо чи живий: розвідка Британії прокоментувала відставку командувача ЧФ Росії

Раніше повідомлялося про зняття з посади командувача російського флоту адмірала Віктора Соколова. Британська розвідка відреагувала на такі кадрові зміни.

Розвідка Британії пов'язала відставку командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Соколова із втратою великої кількості кораблів. Зауважимо, у британському оборонному відомстві не уточнили, чи є переконання в тому, що екскомандувач живий.

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Чому Соколова зняли з посади

За даними розвідки, нещодавно озвучене у росЗМІ рішення про відставку Соколова вочевидь пов’язане із великими успіхами України. Мовиться про втрати Чорноморського флоту, останньою серед яких стало ураження ВДК "Цезар Куніков".

Крім того, попередника Соколова на цій посаді Ігоря Осипова, за чутками, зняли з посади одразу після потоплення крейсера "Москва". Також аналітики припускають, що однією з причин відставки став "стиль керівництва" Соколова.

Хоча це не підтверджено російським Міністерством оборони, Соколова ймовірно замінив на посаді його колишній заступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, як тимчасовий виконуючий обов’язки, на час внутрішнього розслідування щодо потопленого 15 лютого десантного корабля "Цезар Куніков",

– мовиться у повідомленні розвідки Британії.

Водночас в огляді утрималися від уточнень, чи впевнені в тому, що Соколов живий, попри його зникнення з інформаційного поля. Це відбулося після успішного українського удару по штаб-квартирі ЧФ Росії та чуток про його загибель.

Ще раніше у звіті ISW зазначили, що Соколов, ймовірно, загинув унаслідок українського удару в тимчасово окупованому Севастополі у вересні 2023 року.

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