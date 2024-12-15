Десятки тіл на снігу: українські бійці показали втрати солдат КНДР на Курщині

Північнокорейські війська вже ринули у штурми у Курській області. Українським бійцям вдалося відбити атаки та завдати ворогу значних втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мадяр" та "Радіо Свобода".

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Перші північнокорейські 200-ті у боях на Курщині

Так, військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових в Курській області після суботніх штурмів. На відповідних кадрах зображено 22 ворожих солдати, які розміщені рядком на снігу.

Мадяр наголосив, що це спільна робота пілотів FPV-дронів Птахів 414 оп, Магури, 95 ДШВ, 36 бригади морпіхів, 1 та 17 танкових.

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Також кадри з, як зазначається солдатами КНДР, оприлюднили і журналісти ""Радіо Свобода"". На відповідних кадрах видно результати кількох штурмів – десятки тіл на тлі розбитої техніки.

Солдати КНДР на снігу / фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, днем раніше Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Росія почала застосовувати у штурмах північнокорейських солдатів. Президент зауважував, що наразі війська КНДР воюють лише у Курській області, проте можливе їх застосування і на інших ділянках фронту.