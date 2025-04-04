Росія може залучити солдатів КНДР до наступів на Херсон і Запоріжжя, – ZDF

Росіяни перекинули у Крим північнокорейські артилерійські установки "Коксан", які використовували під час наступу у Курській області. У ЗМІ припускають, що Кремль може залучити солдатів КНДР для бойових дій безпосередньо на території України.

26 березня з'явилося відео, на якому зафіксовано транспортування кількох північнокорейських артилерійських установок типу "Коксан" залізницею до північної частини Криму. Ці 170-мм гармати відіграли важливу роль під час атак на українські війська поблизу Курського плацдарму, передає 24 Канал із посиланням на ZDF.

Дивіться також Росія має успіхи на Півдні: DeepState оновили карту фронту

Солдати КНДР скоро можуть з'явитися в Україні

Велика дальність стрільби систем "Коксан" дозволяла північнокорейським військам обстрілювати українські позиції, залишаючись практично недосяжними для вогню у відповідь, оскільки, окрім HIMARS і GLSDB, Україна не мала озброєнь з такою ж дальністю.

Відомо, що Пхеньян відправив до Росії близько 200 таких установок.

Досі північнокорейські сухопутні війська діяли лише в межах міжнародно визнаної території Росії – переважно в Курській області. Хоча іноді з північнокорейських ракет KN-23 обстрілювали українські міста, достеменно невідомо, чи запускалися вони з території Росії чи з тимчасово окупованих районів України.

Журналісти вважають, що наявність систем "Коксан" на українській території є політично значущим сигналом ескалації – ймовірного початку участі північнокорейських сухопутних військ безпосередньо в бойових діях в Україні. Якщо ці війська вступлять у бій, Пхеньян стане очевидним агресором проти України. Відтоді буде неможливо стверджувати, що Північна Корея лише допомагає Росії відновити її територіальну цілісність, витісняючи українців із Курської області.

Зверніть увагу! Гармати "Коксан" мають дальність стрільби звичайними снарядами близько 40 кілометрів, ракетними боєприпасами – до 60 кілометрів. Це означає, що якщо Росія розмістить ці гармати в Запорізькій області, то вони зможуть обстрілювати Запоріжжя і навіть Херсон важкою артилерією.

Україна вже неодноразово попереджала, що Росія готує масштабний весняний наступ, який може початися одночасно на кількох ділянках фронту. Переміщення "Коксанів" через Крим, ймовірно, є частиною цих приготувань.