Вдруге за місяць: солдати КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю
Джерело:Yonhap
Північнокорейські солдати ненадовго перетнули кордон із Південною Кореєю. Вони якраз працювали в демілітаризованій зоні. Це уже не перший подібній випадок за останній час.
Інцидент стався у вівторок, 17 червня, приблизно о 8:30 ранку. Зазначається, що це уже друге порушення кордону за останній час – перший такий випадок зафіксували 9 червня.
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Інцидент стався випадково
Північнокорейські солдати перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону ненадовго. Після того, як Південь зробив попереджувальний постріл, вони повернулися назад.
За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, кордон перетнули близько 20 – 30 солдатів із робочим інструментом.
Там також додали, що після попереджувальних пострілів "не було жодної незвичайної активності" і вважають, що інцидент стався випадково.
До слова, Північна Корея з квітня 2024 року розгортає сотні військових у прифронтових населених пунктах для встановлення мін, зведення стін і будівництва доріг для військових операцій.
Ця діяльність виглядає як заходи з посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими та мешканцями та відбивання їхніх спроб перетнути кордон,
— заявили в комітеті.
КНДР регулярно запускає повітряні кулі в Південну Корею
- Уже тричі за травень та червень 2024 року КНДР запускала повітряні кулі в Південну Корею. Останній такий випадок стався 8 червня. До слова, за декілька днів до першого такого випадку Північна Корея попереджала, що розкидає макулатуру та сміття у прикордонних районах Півдня у межах акції "око за око" проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.
- Цього разу запустили приблизно 330 повітряних куль зі сміттям. Понад 80 з них вдалося приземлитися на території Південної Кореї, а решта – не досягла країни. Їх вміст складався із пластику та обривків паперу. Раніше північнокорейські кулі також містили пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та навіть гній.
- Місцева влада просить мешканців не торкатися цих об'єктів і повідомляти про них військовим чи поліцейським. Південна Корея раніше зауважувала, що готується до можливості запуску додаткових повітряних куль з боку КНДР.