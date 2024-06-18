Вдруге за місяць: солдати КНДР перетнули кордон із Південною Кореєю

Північнокорейські солдати ненадовго перетнули кордон із Південною Кореєю. Вони якраз працювали в демілітаризованій зоні. Це уже не перший подібній випадок за останній час.

Інцидент стався у вівторок, 17 червня, приблизно о 8:30 ранку. Зазначається, що це уже друге порушення кордону за останній час – перший такий випадок зафіксували 9 червня.

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Інцидент стався випадково

Північнокорейські солдати перетнули військову демаркаційну лінію на центральній ділянці кордону ненадовго. Після того, як Південь зробив попереджувальний постріл, вони повернулися назад.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів, кордон перетнули близько 20 – 30 солдатів із робочим інструментом.

Там також додали, що після попереджувальних пострілів "не було жодної незвичайної активності" і вважають, що інцидент стався випадково.

До слова, Північна Корея з квітня 2024 року розгортає сотні військових у прифронтових населених пунктах для встановлення мін, зведення стін і будівництва доріг для військових операцій.

Ця діяльність виглядає як заходи з посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими та мешканцями та відбивання їхніх спроб перетнути кордон,

— заявили в комітеті.

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