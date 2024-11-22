Не лише на Курщині: у ЗСУ повідомили, що солдати з КНДР вже є на Харківському напрямку

Співпраця між КНДР та Росією стає дедалі глибшою. Якщо раніше північнокорейські солдати допомагали російським силам на Курщині, то тепер їх помітили на Харківському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на командира зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарія Кішака в етері телемарафону. Наразі ворог очікує погіршення погодних умов, щоб розпочати серію штурмів.

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На Харківському напрямку помітили солдатів з КНДР

Бачимо, що вже на нашому (Харківському – 24 Канал) напрямку є військовослужбовці з КНДР,

– заявив Кішак.

Водночас на запитання ведучого про можливу кількість військових КНДР, військовослужбовець відповів, що не може права розголошувати цю інформацію.

"Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленьке накопичення", – зазначив він.

Як зазначив Кішак, окупанти очікують на погіршення погодних умов, щоб розпочати нову хвилю наступів. Ворог робить основну ставку на так звані "м'ясні штурми".

"Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які кожного дня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямку, я не бачу", – поділився військовослужбовець.