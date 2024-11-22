Росія має підготувати військових КНДР до участі у боях на Курщині до кінця листопада, – ЗМІ

Північнокорейські солдати, які прибули в Росію для участі у боях в Курській області незабаром мають завершити своє навчання. Це станеться вже до кінця листопада цього року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Відповідну інформацію виданню надало високопоставлене джерело у ЗСУ.

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Що відомо про закінчення навчання військових КНДР

Співрозмовник видання зазначив, що термін завершення навчання північнокорейських військ у Росії переноситься втретє. Одним з головних чинників, що спричиняють цю затримку, є той факт, що у КНДР навчання солдатів відбувається за старими, ще радянськими принципами, які вже, очевидно, застаріли.

Джерело також підтвердило, що наразі у Курській області дислокуються близько 11 000 північнокорейських солдатів.

До слова, командир зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарій Кішак розповів, що солдатів з КНДР також помітили вже й на Харківському напрямку. Водночас військовий не назвав точну кількість північнокорейських військових, яка наразі там перебуває.

Своєю чергою, Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту попереджав, що кількість військових з КНДР на території Росії може зрости до 100 тисяч людей.